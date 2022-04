Il presidente dell’Atletico a Guardiola: “Ieri anche il City ha giocato da preistoria”

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha commentato ai microfoni di Radio Marca la sfida pareggiata ieri dai suoi contro il Manchester City. Risultato che, in virtù della sconfitta dell’andata, ha impedito ai Colchoneros di raggiungere le semifinali di Champions League: “È stata una partita che, con un po’ di fortuna, ci avrebbe portato in semifinale. Non siamo stati abbastanza fortunati da segnare un gol e raggiungere i tempi supplementari.

Le parole di Guardiola (sul 5-5-0 e la preistoria, ndr)? Siamo una squadra che ha tanta storia perché qualcuno possa offenderci e alla fine si è dimostrato che ognuno ha la sua preistoria. Abbiamo fatto una buona partita, attaccando e ieri il City ha giocato come nella preistoria, difendendosi e mettendo un muro davanti alla porta per non segnare gol. Tutti l’hanno visto. Il City era una squadra completamente difensiva. Nella ripresa hanno tirato una volta in porta. Ieri è stato mostrato che ognuno ha la sua preistoria.

Simeone? Sotto l’aspetto umano e sportivo, il Cholo non può essere criticato. Sa essere in tutte le situazioni. Continuerà con noi, qui c’è la sua storia, è un vincitore e sarà con noi finché vorrà. La sanzione UEFA? Dobbiamo congratularci con i tifosi, ieri sono stati fantastici. La UEFA avrà avuto le sue ragioni, noi abbiamo avuto le nostre per fare appello. Non puoi essere sanzionato 24 ore prima dell’inizio della partita“.

Foto: Twitter Manchester City