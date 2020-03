Il presidente della Steaua: “Riprenderemo gli allenamenti perché a casa i giocatori non si allenano”

George Becali, il presidente della Steaua Bucarest, è noto all’estero sopratutto per le sue dichiarazioni spesso forti e fuori luogo. L’ultima di essere, riguarda la sua volontà di fa ripartire gli allenamenti del club romeno, rispettando comunque le regole emanate dall’OMS: “La legge dice che dobbiamo mantenere un metro e che non ci possono essere più di cinquanta persone nello stesso spazio. Ciò significa che non possono essere nello spogliatoio, ma possono esercitarsi sul campo. Se diamo loro piani di allenamento da fare a casa, i giocatori non li fanno. Non ci alleneremo con la palla perché richiede contatto. Sarà solo allenamento fisico. Chiederemo loro semplicemente se vogliono allenarsi all’aperto o in una casa di venti metri quadrati. Rispetteremo la legge. I giocatori rimarranno a sei metri di distanza. Tutti faranno la doccia a casa. Ho parlato con la più grande fabbrica in Romania e ho detto loro di smettere di fabbricare quello che stavano facendo e fare costantemente maschere e indumenti protettivi. Li comprerò e lo consegnerò agli ospedali. Ne faranno 5.000 al giorno.”

Foto: AS