Il presidente della Federcalcio francese: “Chiamerò Deschamps. Quando sei avanti 3-1 devi vincere”

Raggiunto dai giornalisti presenti in occasione dell’assemblea del comitato olimpico, il presidente della Federcalcio francese Noel La Graet ha parlato della situazione di Deschamps: “Sono dispiaciuto, perché stavamo vincendo 3-1 a dieci minuti dalla fine. In più, abbiamo perso all’ultimo rigore. Non raggiungere i quarti di finale è una delusione, anche se fa parte dei capricci del calcio. Tutti saranno d’accordo. Abbiamo avuto dei bei momenti in questa partita, abbiamo pensato di averla vinta. Chiamerò Deschamps, non l’ho ancora sentito. Non bisogna confondere le cose, ma ci sarà da discutere evidentemente. Ho molto affetto nei sui confronti e conosco le difficoltà del calcio. C’è delusione: quando sei sul 3-1, ed è questo che mi dà fastidio, devi vincere”.

Foto: Twitter Francia