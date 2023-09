Il presidente della Dinamo Zagabria su Modric: “Lo chiamerò quest’inverno”

Il presidente della Dinamo Zagabria Vlatka Peras, ha parlato ai microfoni di Index, spiegando alla piattaforma croata come il club proverà a riportare a casa Luka Modric, fino al 2008 con la maglia della Dinamo. Ecco le sue parole:

“È all’ultimo anno di contratto: lo chiamerò quest’inverno, ovviamente. Non posso dire che sia in costante contatto con lui, ma conosco membri della sua famiglia. Per lui avrebbe senso tornare alla Dinamo a fine carriera, perché no? La Dinamo sicuramente farà tutto ciò che è in suo potere per raggiungere questo obiettivo”.

Foto: Instagram Modric