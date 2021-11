Il presidente del Villarreal: “Emery-Newcastle? Per ora non so nulla. Confido nella sua professionalità”

Fernando Roig, presidente del Villarreal, ha parlato in merito alla vicenda che vede il Newcastle fortemente interessato all’allenatore del club spagnolo Unai Emery. Ecco le parole rilasciate dal proprietario “Sottomarino Giallo” a tuttomercatoweb.com: “Emery è un grande professionista, sono convinto che in questo momento stia pensando solamente alla partita di stasera con lo Young Boys. Non so nulla di questi rumors sul Newcastle, Unai ha un contratto con noi e i contratti sono fatti per essere rispettati. Spero che porti a termine il contratto col Villarreal e che non pensi a nient’altro, oggi e domenica abbiamo due partite complicate e importanti. Confido nella professionalità di Emery, non ho dubbi su di lui“.

Foto: Twitter Villareal