Il presidente del Toronto accoglie Criscito: “Siamo entusiasti del suo arrivo”

Pochi minuti fa, Domenico Criscito è diventato ufficialmente un giocatore del Toronto. Il presidente, Bill Manning, è entusiasta dell’arrivo del difensore ex Genoa nel club nord americano ed ha così commentato il suo sbarco in Canada: “Mimmo è un giocatore che aggiungerà un’importante esperienza alla nostra squadra. Ha giocato tante partite importanti in carriera, è stato capitano del Genoa e siamo entusiasti che abbia firmato per il nostro club”.

Foto: Criscito Instagram