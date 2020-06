Il presidente del Racing: “Lautaro vicino al Barça, ma l’affare si farà solamente una volta finita la Serie A”

Victor Blanco, presidente del Racing, ha parlato ancora del futuro di Lautaro Martinez e il suo possibile passaggio dall’Inter al Barcellona: “Nell’ultima conversazione che ho avuto, ho saputo che erano molto vicini, stavano negoziando, immagino che fin quando non sarà finito il campionato in Italia non credo che si potrà concretizzare. Lautaro ha tutte la carte in regola per poter andare al Barcellona o in qualsiasi altro club, se non questo può anche essere un altro, è un calciatore importante”.

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Inter