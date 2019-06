Il presidente del Lione: “Dalbert? Ci interessa, il suo valore è calato. Ma…”

Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport in Francia soffermandosi sull’interesse per Dalbert, in uscita dall’Inter: “Sì, ci siamo informati. Ma la preoccupazione è che le regole relative al numero di giocatori extracomunitari non siano modificate. Con l’arrivo di Jean Lucas, abbiamo tre extra-comunitari, quindi dobbiamo prendere una scelta per il quarto. Il valore di Dalbert è calato molto perché non ha giocato tanto, ci interessa ma non possiamo prendere tutti i brasiliani”.

Foto: Twitter ufficiale Inter