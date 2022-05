Il presidente del Getafe conferma: “Olivera ha un accordo con il Napoli”

Nessun dubbio dallo scorso 1 aprile, quando vi abbiamo anticipato la chiusura dell’operazione: Mathias Olivera sarà un calciatore del Napoli. L’oramai prossima fumata bianca è stata confermata da Angel Torres, presidente del sodalizio spagnolo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Mathias Olivera ha un accordo con il Napoli. Domani le visite mediche? Non so, ma sarà libero fino a venerdì per poi raggiungere la sua Nazionale“.

Foto: Instagram Olivera