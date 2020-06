Il presidente del Betis: “Voglio tenere Emerson Royal, con il Barça abbiamo un bel rapporto”

Angel Haro, presidente del Betis Siviglia, ha parlato del futuro dell’esterno Emerson Royal, giocatore in prestito dal Barcellona: “Non sto prendendo in considerazione la partenza di Emerson. E’ forte e si sta allenando bene, quindi dal mio punto di vista non penso al suo addio. Col Barcellona abbiamo un bel rapporto, se arriverà una proposta buona per tutti, quindi noi, i blaugrana e il ragazzo, la metteremo sul tavolo e la analizzeremo.”

Foto: AS