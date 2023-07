Il presidente del Bayern Heiner: “Mané sta trattando con l’Al-Nassr, vedremo che succederà”

Intervenuto ai microfoni della Bild, il presidente del Bayern Monaco Heiner ha confermato che c’è una trattativa in corso per il passaggio di Sadio Mané all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Queste le parole di Heiner: “Sappiamo che stanno parlando, ma sono ai colloqui iniziali. Vedremo quello che succederà” ha detto il numero uno dei bavaresi. Arrivato come acquisto di punta dopo la partenza di Lewandowski, Mané non ha rispettato le aspettative e ora potrebbe lasciare la Germania.

Foto: Instagram Mané