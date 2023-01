Il presidente Casini esprime il cordoglio della Lega: “Gianluca e Sinisa esempio per tutti”

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha salutato solennemente il campione scomparso Gianluca Vialli: “Con profondo dolore e commozione, la Lega Serie A si stringe alla famiglia di Gianluca Vialli, indiscusso protagonista del calcio italiano e mondiale. Gianluca ha lottato strenuamente, lasciandoci un’indimenticabile lezione di vita, e lo ricorderemo per sempre come uomo che ha affrontato a testa alta una tremenda malattia. Lui, come Sinisa, ha percorso con coraggio un sentiero difficile, fornendo un esempio che è stato di grande aiuto per tutti. Sono stati campioni in campo e fuori”.

foto: profilo Twitter Lega Serie A