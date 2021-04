Il Premier Draghi: “No alla Super Lega. Il Governo difende la meritocrazia e i campionati nazionali”

Anche il Governo italiano si è schierato dalla parte di Uefa e Fifa e contro alla Super Lega. In una nota inviata dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, si legge come il Governo italiano sia in appoggio alle vecchie regole del calcio e contrario a chi vuole calpestarle.

Queste le parole di Draghi: “Il Governo segue con attenzione il dibattito intorno al progetto della Superlega calcio e sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee per preservare le competizioni nazionali, i valori meritocratici e la funzione sociale dello sport”.

Una voce importante quindi che si esprime contro la nuova lega europea voluta dalle big.

