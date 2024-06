Il Portogallo vince in rimonta. Battuta la Repubblica Ceca 2-1. Decide un gol di Conceicao al 92′

Il Portogallo evita la sorpresa nell’ultima gara della prima giornata dei gironi di Euro 2024, vincendo 2-1 con un gol nel recupero, contro la Repubblica Ceca. La decide un gol di Francisco Conceicao, figlio d’arte, figlio di Sergio, allenatore del Porto, ex Inter e Lazio. Vicino alla beffa la compagine lusitana. Primo tempo di assoluto dominio del Portogallo, che però non sfonda il muro dei cechi. Ronaldo ci prova in un paio di occasioni, ma trova il portiere sempre pronto. Si va all’intervallo sullo 0-0, deludente il milanista Leao, ammonito anche per somulazione.

Nella ripresa, il Portogallo continua a fare la gara, sprecando alcune chance del vantaggio e arriva la beffa, un po’ come accaduto al Belgio l’altro giorno. Al 62′, Provod porta in vantaggio a sorpresa i cechi, con un tiro da fuori. Il Portogallo cambia, fuori un pessimo Leao, dentro Diogo Jota. I lusitani pareggiano al 69′ con un autogol di Hranac, davvero sfortunato. Portogallo che insiste, ci prova fino alla fine.

Al minuto 87′, il Portogallo trova la rete con Diogo Jota. Stacca Ronaldo di testa su cross di Cancelo, palo pieno dell’ex Juve, sulla respinta ota insacca il 2-1. Il VAR però interviene e fa annullare la rete per un fuorigioco millimetrico di CR7.

Martinez al 90′, si gioca la carta Conceicao, tentando il tutto per tutto. All’ultima palla, svarione difensivo proprio di Hranac, che aveva causato l’autorete dell’1-1, rimpallo che favorisce Conceicao che di sinistro non sbaglia. Il Portogallo la ribalta con merito, scaccia le streghe e vince 2-1.

Nel girone, portoghesi a 3 insieme alla Turchia. A zero la Georgia e la Repubblica Ceca.

