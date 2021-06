Il Portogallo soffre, ma l’Ungheria si scioglie nel finale: prima Guerreiro, poi doppietta di Ronaldo (3-0)

Raphael Guerreiro: determinante la deviazione di Orban che rende il sinistro del giocatore del Dortmund imprendibile e preciso nell’angolo alla destra di Gulacsi.

Due soli giri d’orologio ed è rigore per il Portogallo: Rafa Silva prende posizione davanti ad Orban e viene steso dal centrale del Lipsia che viene ammonito. Cristiano Ronaldo non sbaglia dal dischetto e batte il record di Platini di gol nella fase finale degli Europei. Arriva anche la doppietta per CR7, che nel recupero trova la doppietta personale, scambiando con Renato Sanches e superando Gulacsi per poi insaccare a porta vuota. Sono 11 le reti del fenomeno portoghese, staccato di due reti Platini. Il Portogallo vince 3-0, ma soffre enormemente fino a quella deviazione, decisiva, sul tiro di Guerreiro. Un’Ungheria generosa ha provato anche a farsi vedere in fase offensiva e con le ripartenze, meritando gli applausi del numeroso pubblico accorso a Budapest, il passivo è fin troppo severo. Minuto 84, i lusitani passano condeterminante la deviazione di Orban che rende il sinistro del giocatore del Dortmund imprendibile e preciso nell’angolo alla destra di Gulacsi.Due soli giri d’orologio ed è rigore per il Portogallo: Rafa Silva prende posizione davanti ad Orban e viene steso dal centrale del Lipsia che viene ammonito. Cristiano Ronaldo non sbaglia dal dischetto e batte il record di Platini di gol nella fase finale degli Europei.

A Budapest aprono il gruppo F. Spalti gremiti alla Puskas Arena con la stragrande maggioranza di supporter della squadra di Marco Rossi, che si difende ed anche bene. I lusitani attaccano con, ma l’occasione più ghiotta del primo tempo è nel finale perche a porta sguarnita spedisce altissimo.Nella ripresaha una grande chance con un bel colpo di testa, ma Gulacsi è bravissimo a negare il gol al difensore portoghese.Il portiere dell’Ungheria interviene splendidamente anche sul tiro da fuori area di, mettendo in corner.A 12′ dal termine silent check per un possibile rigore in favore del Portogallo, ma il tocco di mani di Fiola viene considerato involontario e troppo ravvicinato. All’80’ l’Ungheria segna con Schon, un grande mancino ed un Rui Patricio non irresistibile, ma è fuorigioco.