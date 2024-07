Il Portogallo non sfonda il muro della Slovenia: 0-0. Si va ai supplementari!

Si va ai tempi supplementari! Non bastano i tempi regolamentari a Portogallo e Slovenia: 0-0. Gli uomini di Martinez sfiorano in più occasioni la rete del vantaggio con Cristiano Ronaldo, ma la stella portoghese non riesce a colpire. Nel finale si fa vedere anche la Slovenia con una conclusione dalla distanza di Sesko, ma la conclusione è di facile lettura per Diogo Costa. Ma l’ultima occasione della prima frazione è per il Portogallo: Leao – uno dei migliori della prima frazione di gioco – serve Palhinha che ci prova dal limite, ma la sua conclusione pizzica il palo prima di spegnersi sul fondo. Nella ripresa non cambia il rullino della gara con il Portogallo che insiste a caccia del gol. La Slovenia, invece, si chiude con attenzione e cerca di colpire in contropiede con Sesko. Ma non bastano i tempi regolamentari, si va ai supplementari!

Foto: Instagram Euro2024