Il Portogallo ne fa 6 alla Svizzera: tripletta di Ramos e perla di Leao. Ai quarti troverà il Marocco

Il Portogallo si qualifica per i quarti di finale del Mondiale in Qatar dopo la sestina rifilata alla Svizzera. Un 6-1 tennistico senza storia, nella serata che ha visto Cristiano Ronaldo sedere in panchina per scelta tecnica (CR7 è entrato solo a un quarto d’ora dalla fine) e che ha visto il suo erede, e sosttuto, Gonçalo Ramos, bomber del Benfica, prendersi la scena.

A sbloccare la gara, proprio chi sostituisce CR7, ovvero il giovane Gonçalo Ramos, attaccante del Benfica, che al 17′ fulmina Sommer per il vantaggio lusitano.

Il raddoppio, su azione di calcio d’angolo, di Pepe al 33′.

La Svizzera ha reagito, provando a rientrare in partita, ma per il ora il Portogallo conduce senza problemi e va al riposo sul doppio vantaggio.

Nella ripresa, 3-0 portoghese ancora con Ramos. La Svizzera rientra in partita con Akanji, prima del 4-1, ancora di Ramos, autore della tripletta personale.

Il Portogallo non si ferma, trova il 5-1 con Guerreiro. Entra anche Ronaldo, che segna anche, ma il gol è annullato per fuorigioco. Ottimo invece il sesto gol di Leao, appena entrato, che nel recupero fissa il risultato sul 6-1 finale.

Ottimo Portogallo, Svizzera umiliata. Lusitani ai quarti, dove tutti attendevano il derby iberico, ma invece ci sarà il Marocco.

Foto: twitter FIFA World Cup