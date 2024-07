Il Portogallo ci prova, la Slovenia resiste: reti inviolate all’intervallo. Palo di Palhinha

Termina in parità la prima frazione di gioco tra Portogallo e Slovenia. Gli uomini di Martinez sfiorano in più occasioni la rete del vantaggio con Cristiano Ronaldo, ma la stella portoghese non riesce a colpire. Nel finale si fa vedere anche la Slovenia con una conclusione dalla distanza di Sesko, ma la conclusione è di facile lettura per Diogo Costa. Ma l’ultima occasione della prima frazione è per il Portogallo: Leao – uno dei migliori in campo – serve Palhinha che ci prova dal limite, ma la sua conclusione pizzica il palo prima di spegnersi sul fondo.

Foto: Instagram Euro2024