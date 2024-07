Il Porto saluta Pepe: “La tua storia parla da sola”

“La tua storia parla da sola”, si legge nel post condiviso dal Porto FC per salutare il difensore , Pepe, che lascia il club, dopo aver chiuso anche la sua avventura all’Europeo con il Portogallo. Dopo due anni in Turchia al Besiktas Pepe aveva deciso di tornare nella squadra in cui ha trovato la propria consacrazione: quattro campionati vinti tra la prima e la seconda avventura, in patria ha conquistato anche cinque Coppe del Portogallo, tre Supercoppe e una Coppa di Lega.

Ora l’addio definitivo, a 41 anni. Non è detto che il difensore possa anche annunciare il ritiro.

Foto: Instagram Porto