Il Porto elimina la Juve: le aperture dei giornali portoghesi

Ampio spazio sulle prime pagine dei quotidiani portoghesi all’impresa del Porto che, nonostante la sconfitta per 3-2 rimediata ieri sera all’Allianz Stadium e in virtù della vittoria per 2-1 conquistata all’andata, è riuscito ad approdare ai quarti di finale di Champions League, eliminando la Juventus di Ronaldo.

“Record” celebra, giustamente, la squadra di Conceicao, capace di tener testa alla Juve nonostante l’inferiorità numerica, titolando: “Herois”. “Bravissimo!” recita, invece, il titolo della prima pagina di “A Bola“.

Foto: Record