Il Porto è fuori dal Fair Play Finanziario, bilancio chiuso con un attivo di 20,76 milioni

Il Porto gestisce al meglio il Fai Play Finanziario, chiudendo l’approvazione del bilancio 2021/22. Sul bilancio è stato lo stesso amministratore delegato del club, Fernando Gomes, ha parlare ai media portoghesi: “Seguendo tutte le regole e presentando questi conti, il Porto è fuori dal Fair Play Finanziario. È davvero finita, dopo 4 anni di richieste che abbiamo pienamente rispettato. Il Porto da ora non ha più alcun vincolo in questo senso”. L’esercizio è stato chiuso con un attivo di 20,76 milioni di euro, il secondo miglior anno di sempre in termini redditizi, dopo la stagione 2003/04, quella della vittoria in Champions League, che portò a un +24,72 milioni.

Foto: logo Porto