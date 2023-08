Il Porto dice stop: trattativa saltata per Taremi al Milan

Mehdi Taremi resta al Porto. Nonostante il pressing delle ultime ore da parte del Milan, il club rossonero non è riuscito a raggiungere tutti gli accordi per il suo arrivo a Milano e, di conseguenza, la trattativa si è arenata in modo definitivo. Di seguito, la comunicazione ufficiale di Porto Canal: “L’incontro avvenuto questo giovedì tra Jorge Nuno Pinto da Costa e Mehdi Taremi ha determinato la permanenza dell’attaccante iraniano all’FC Porto nella stagione 2023/24 e la chiusura delle trattative con il Milan in vista del suo trasferimento“.

Foto: Taremi Instagram