Il Porto batte il Benfica ed è campione di Portogallo per la 30a volta

E’ il Porto a succedere allo Sporting Lisbona come campione di Portogallo. La squadra di Conceicao si è laureata campione di Portogallo per la 30a volta, su un campo rivale. come quello del Benfica, mai in lotta in questa stagione.

Bastava un pareggio per il Porto, per festeggiare, ma alla fine è arrivata una vittoria a rendere il tutto più bello. A segno Zaidu al 94′.

Porto che sale a 88 punti, a +9 sullo Sporting che dovrà giocare domani. Il Benfica resta terzo a 71.

foto twitter porto