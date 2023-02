Il Porto avvisa l’Inter: Rio Ave battuto 1-0, decima vittoria di fila per Conceiçao

Il Porto manda un chiaro messaggio all’Inter. La squadra di Conceiçao, attesa mercoledì sera a San Siro per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, ha battuto ieri sera in campionato il Rio Ave per 1-0, centrando la decima vittoria di fila in tutte le competizioni e portandosi a -2 dal Benfica capolista, in campo lunedì sera. A decidere il match una rete siglata nel primo tempo da Toni Martinez. Il tecnico della squadra portoghese conta di recuperare Galeno per la sfida contro l’Inter, improbabile invece il rientro di Otavio.

Foto: Twitter Porto