Il player of the match Gakpo: “E’ stata una partita difficile. Dobbiamo essere più cinici”

Cody Gakpo, attaccante del Liverpool e della Nazionale Olandese è stato nominato player of the match di Polonia-Olanda: suo il gol del pari al 29′ che ha lanciato gli olandesi alla vittoria, oltre a diversi spunti che hanno messo in seria difficoltà la retroguardia polacca. Ecco le sue parole nel post partita:

“Partita difficile contro un avversario difficile molto organizzato. Abbiamo creato diverse opportunità, ma dobbiamo essere più precisi e cinici. Ma la nostra prestazione rimane positiva, come quella della Polonia. Weghorst ha fatto molto bene e conferma un punto di forza della nostra squadra, dove anche chi entra dopo dà la sua mano. Noi non molliamo mai, come oggi. Abbiamo sempre inseguito il gol”.

Foto: twitter Fifa