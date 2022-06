Il Pisa ringrazia squadra e tifosi: “E’ stata una stagione comunque straordinaria”

Nonostante la promozione in serie A sfumata, il Pisa ha reso noto un comunicato dove ringrazia squadra e tifosi per la grande stagione appena terminata: “Si è conclusa una stagione indimenticabile. Quarantadue sfide, gioie, dolori, emozioni e un grande sogno svanito soltanto all’ultimo istante: per 3.810 minuti la nostra squadra ci ha fatto sentire fieri e orgogliosi dei nostri colori. E poi i nostri tifosi, la nostra Arena che ha offerto uno degli spettacoli più belli, colorati e passionali di sempre: anche nel triste momento della sconfitta, affrontata a testa alta, con sportività e cultura sportiva. E allora non possiamo che dire GRAZIE a tutte le persone che in campo, fuori dal campo, sugli spalti dell’Arena o in trasferta ci hanno permesso di gridare con tutta la nostra passione FORZA PISA!”

Foto: Sito Ufficiale Pisa