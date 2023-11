Il Picerno, bella realtà in Lega Pro. Una cittadina di neanche 6.000 abitanti che sogna la B

Nel girone C di Lega Pro sogna il Picerno, club di una cittadina di neanche 6.00o anime in provincia di Potenza.

Il club lucano, è reduce già da uja stagione da protagonista, arrivando ai playoff la scorsa stagione e dimostrando una grande programmazione. In questa stagione 2023-24, il club lucano si sta ancora di più migliorando. Con il successo di oggi la Latina, sono 7 i risultati utili di fila, 26 punti in classifica e secondo posto raggiunto insieme ad Avellino e Benevento (che hanno una gara in meno) e a -2 dalla vetta, occupata dalla Juve Stabia. Ha il capocannoniere del torneo, Jacopo Murano, con 12 gol, un allenatore preparato, come Emilio Longo, un anti personaggio, che però può fare strada.

Tanti i segreti della squadra lucana, tanti i giovani lanciati o im rampa di lancio.

Una proprietà forte, ambiziosa, presieduta dal presidente Donato Curcio che ha più volte ribadito di non voler sentir parlare di favola Picerno, ma di realtà, di un progetto ambizioso, che guarda, perché no, anche verso la Serie B.

