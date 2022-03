Il Picerno in aiuto dell’Ucraina. Il club lucano paga i costi del viaggio per 16 bambini e le famiglie dalla Polonia

Bel gesto del Picerno, club del girone C di Serie C. Il Direttore Generale del club lucano Vincenzo Greco ha voluto condividere una iniziativa con il Comune di Bella, che prevede il trasferimento dalla Polonia (dove attualmente si sono rifugiati a causa della guerra) sul territorio italiano, con l’arrivo a Bologna e poi a Bella, di 16 bambini ucraini e alcuni genitori. La Società AZ Picerno ha deciso di accollarsi i costi del viaggio per tutto il gruppo che arriverà in Italia. Un piccolo gesto da parte della Società a sostegno di un popolo gravemente martoriato dalla guerra. “Nel nostro piccolo – ha dichiarato il DG Greco – proviamo a dare un supporto alle persone più bisognose. Saremo lieti di conoscere i bambini ucraini e magari ospitarli al Curcio. Augurandoci che possa presto arrivare la parola fine su questa guerra”.

FOTO: Sito Picerno