Il Piacenza ha completato l’iscrizione in D e ha fatto domanda per il ripescaggio in Serie C

Il Piacenza sogna anche il ritorno in Serie C. Non solo sul campo, attraverso un mercato molto attivo, ma anche attraverso un ripescaggio. Lo scrive il club stesso in un comunicato ufficiale in cui svela di aver fatto domanda a tale scopo: “Il Piacenza Calcio informa di avere presentato regolare domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Inoltre, la società biancorossa ha inoltrato alla FIGC domanda di ripescaggio in Serie C”.

Foto: Logo Piacenza