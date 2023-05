Il Perugia risponde alle accuse di combine. Il comunicato

Dopo che è stata aperta un’inchiesta da parte della FIGC in merito al match Perugia-Benevento per presunta combina, il club umbro con un comunicato ufficiale attesta la propria estraneità dai fatti. La nota ufficiale: “AC Perugia Calcio apprende dalle testate nazionali e dai vari media, sicuramente in modo inusuale, che è stata aperta un’indagine sulla gara Perugia-Benevento. Certi della nostra totale estraneità ai fatti ci rendiamo sin da ora disponibili a qualsiasi chiarimento con la Procura Federale anche se fino ad oggi nulla è stato A NOI comunicato dagli organi competenti”.

Foto: perugia twitter