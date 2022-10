Il Perugia perde ancora. Baldini si dimette: “Questa squadra non è una famiglia, non mi sento l’uomo giusto per raggiungere la salvezza”

Clamoroso colpo di scena a Perugia. I Grifoni, ultimi in Serie B, perdono ancora in casa (1-2 contro il Sudtirol). Una sconfitta pesantissima che lascia strascichi in casa umbra.

A fine gara, il tecnico Silvio Baldini, annunciato poche settimane fa al posto di Castori, ha annunciato le sue dimissioni da allenatore del club.

Queste le sue parole: “‘Ero convinto di essere la persona giusta per il Perugia, ma non è stato così. Non voglio prendere in giro nessuno e non voglio mettere in difficoltà il Perugia. Il tempo per recuperare ce n’è ancora ma non sono la persona che in questo momento può aiutare il Perugia ad arrivare alla salvezza. Questa squadra non è una famiglia, vive di individualità, non è un gruppo e io non mi sento in grado di raggiungere l’obiettivo”.

Foto: twitter Perugia