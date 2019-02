Il Perugia espugna il “Penzo”: 3-2 al Venezia, Nesta torna in zona playoff

Il Perugia sbanca Venezia e si aggiudica il primo posticipo della 26esima giornata della Serie B. Al “Penzo” termina 3-2 per la squadra di Nesta: Sadiq si sblocca con la nuova maglia, Gabriel para un rigore di Bocalon ma subisce il momentaneo pareggio di Segre. Prima dell’intervallo gli umbri allungano con Verre e Melchiorri, inutile il gol nel finale di Di Mariano. Terzo successo esterno di fila per il Perugia che torna in zona playoff, Zenga senza successi da quattro turni.

Martedì 26 febbraio

18:00 Benevento-Pescara 2-1 (Coda, Volta – Mancuso)

21:00 Ascoli-Foggia 2-2 (Rosseti, Ninkovic – Deli, Kragl)

21:00 Cosenza-Carpi 1-0 (Tutino)

21:00 Crotone-Palermo 3-0 (Rohden, Mraz, Simy)

21:00 Lecce-Verona 2-1 (La Mantia, Lucioni – Laribi)

21:00 Padova-Brescia 1-1 (Mazzocco – Ndoj)

21:00 Salernitana-Cremonese 2-0 (Minala, Jallow)

Mercoledì 27 febbraio

19:00 Venezia-Perugia 2-3 (Segre, Di Mariano – Sadiq, Verre, Melchiorri)

21:00 Spezia-Livorno

Classifica: Brescia 47; Benevento 43; Palermo 42; Lecce, Pescara 41; Verona 39; Perugia 35; Salernitana, Spezia 34; Cittadella, Cosenza 33; Ascoli 29; Cremonese 27; Venezia 26; Livorno, Foggia* 23; Crotone 22; Carpi 21; Padova 19.

*meno 6 punti di penalizzazione

Foto: Twitter Lega B