Il personal trainer di Benzema non ha dubbi: “La Francia ha sbagliato, ha caricato troppo con i pesi”

Continua a far discutere l’esclusione di Karim Benzema dal Mondiale. Il Pallone d’Oro in carica è rimasto fuori dalla spedizione in Qatar a causa di un problema accusato pochi giorni prima della partenze e il commissario tecnico Deschamps è sotto la lente d’ingrandimento per come ha gestito il caso. Ospite di Radio Marca, Javier Atalaya, personal trainer dell’attaccante francese, ha così parlato della gestione dell’infortunio: “In Francia hanno commesso un errore con Karim, anche il presidente lo ha riconosciuto. Non si può mettere un giocatore che sta rientrando da un infortunio ad allenarsi al 100% in una sala pesi “.

Foto: Instagram Benzema