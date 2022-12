Il patron Gozzi tira le somme: “Anno di rinascita per noi”

Attraverso i canali ufficiali della Virtus Entella, il presidente Antonio Gozzi, ha tirato le somme in vista del nuovo anno. Questa l’analisi del numero uno ligure: “E’ stato un anno di rinascita, si era chiuso un ciclo glorioso perché tenere un club piccolo come l’Entella in serie B per 6 anni è una cosa che passerà agli annali. Bisognava voltare pagina e bisognava farlo dal vertice: per questo abbiamo scelto Gennaro Volpe, per riaprire un nuovo ciclo. Lo scorso campionato è stato difficile ma ha dato soddisfazioni. I campionati di C sono difficili e anche questo lo è: noi abbiamo cercato di fare tutto il possibile nella campagna estiva di mercato per mettere su una squadra con talenti forti, con singoli di livello. Forse si poteva fare qualcosa in più soprattutto in casa, dove ci mancano quattro o cinque punti. Invece quest’anno abbiamo vinto più partite fuori casa che in casa, ma io sono ottimista perché il gruppo è forte, stanno emergendo individualità, giovani molto interessanti, bisogna ridare una fisionomia a questa squadra e un gioco che per ora non c’è ancora, ma io sono ottimista perché ho molta fiducia nel mister e nei ragazzi con cui cerco continuamente di parlare per creare quel clima di fratellanza e di stima reciproca che è alla base di tutti i successi. Bisogna costruire una squadra di gente che si vuole bene, affiatata, in cui tutti remano nella stessa direzione. E poi non possiamo dimenticare che questa squadra è tra le prime quattro finaliste della Coppa Italia di serie C: ce la metteremo tutta per regalare un trofeo ai nostri tifosi“.

foto: sito ufficiale Virtus Entella