Il Parma sta per farsi due regali: Lovik e Vogliacco

Il Parma sta per farsi due regali, a conferma che vorrà agire in questa sessione di mercato. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi dalla Norvegia, siamo ai dettagli per il terzino sinistro Mathias Lovik, classe 2003, in arrivo dal Molde per circa 5 milioni. Il ds Strandhagen aveva ribadito nei giorni scorsi che sarebbe stato difficile negare un’opportunità del genere al ragazzo che scoprirà presto la Serie A. Ma il Parma non si ferma qui perché sta per chiudere l’operazione Vogliacco con il Genoa, il difensore centrale che era stato mandato (senza grande fondamento) da qualche fonte al Lecce, mentre il Parma è ormai a un passo da traguardo.

Foto: Instagram Genoa