Il Parma si impone 4-2 a Lecce e si qualifica agli ottavi di Coppa Italia. Ora sfida alla Fiorentina

Il Parma si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia vincendo 4-2 in casa del Lecce. Gli emiliani, in vantaggio 2-0 nel primo tempo, con i gol di Sohm e Bonny, si fanno rimontare dai padroni di casa, che prima accorciano con Piccoli, poi trovano il pareggio con Strefezza.

A decidere la gara al 95′, quando sembravano immimenti i supplementari. un autogol di Pongracic. Al 96′, steso Bernabé in area, calcio di rigore che viene realizzato da Man. Il Parma vince 4-2 e va agli ottavi di finale. Affronterà la Fiorentina.

Foto: twitter Parma