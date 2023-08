Il Parma si aggiudica l’amichevole emiliana contro il Sassuolo: 1-0, decide Hainaut

Il derby emiliano allo stadio Tardini di Parma tra i padroni di casa e il Sassuolo è stato vinto dalla formazione ducale: decisivo il gol di Hainaut al 68′. Primo quarto d’ora di stampo crociato con Hernani e Sohm che hanno impensierito Cragno, poi è uscito fuori il Sassuolo che grazie soprattutto alle giocate di Berardi e Matheus Henrique, senza impensierire però più di tanto il portiere avversario. Le due occasioni più pericolose infatti sono arrivate nel finale della prima frazione: la prima sui piedi di Dennis Man ma il suo tocco sotto davanti a Cragno è stato salvato a pochi passi dalla linea da Toljan, la seconda sui piedi di Bonny che, imbeccato da Man con un grande colpo di tacco, ha trovato i guantoni del portiere neroverde. Ripresa iniziata con 5 cambi per parte e con la prima occasione di marca neroverde targata Pinamonti: il centravanti neroverde ha sfruttato l’ottimo passaggio in profondità di Berardi ma ha trovato sulla sua strada un ottimo Corvi. Uno dei pochi squilli neroverde. Il Parma di Pecchia infatti, dopo il gol annullato a Colak per fuorigioco a inizio azione di Begic, ha preso coraggio, ha trovato campo e ha saputo sfruttare una palla inattiva al 68′: assist di Colak e gran rasoiata di Hainaut che ha spedito il pallone all’angolino, imparabile per Cragno. Secondo ko in 5 amichevoli per il Sassuolo, dopo quello con lo Spezia.

Foto: Instagram Parma