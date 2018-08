Il Parma dice no a Diabaté: tutto su Karamoh, l’ottimismo è totale

Il Parma si prepara per un 4-3-3 da sogno. Non ci sono margini per Diabaté, è in arrivo Gervinho e anche negli ultimi minuti è cresciuta la fiducia per Karamoh. Le prossime ore saranno quelle decisive, il Parma ha l’accordo totale con l‘Inter e ora sta per ricevere il sì definitivo dell’esterno francese. Dal pomeriggio di ieri Karamoh è in piena riflessione e sta entrando nell’ordine d’idee di sposare il progetto Parma, anche perché le mosse di mercato sono sempre più convincenti per una stagione da protagonista. Il club ducale sta provvedendo ad alcune cessioni, anche Galano è sul mercato, su Ceravolo c’è il Brescia, Scavone è diretto verso Lecce, Vacca e Scozzarella sono nel mirino del Livorno (e non solo). Ma ora tutti i riflettori su Karamoh per quello che sarebbe un grande colpo per le ambizioni di D’Aversa.

Foto: Twitter personale Karamoh