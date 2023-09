IL PARMA “BENEDYCZAK” I GOL DI ADRIAN

Giocando un po’ con il cognome del centravanti polacco, iniziamo a raccontare il personaggio di oggi, l’attaccante del Parma,

Parliamo ovviamente di Adrian Benedyczak centravanti polacco, classe 2000, che è sempre più decisivo nel Parma, in Serie B, alla terza stagione con gli emiliani, ma sembra quella buona, sia per l’attaccante, per il salto di qualità definitivo, sia per i ducali, che puntano a un ritorno in massima serie.

Benedyczak sta trascinando la compagine di Fabio Pecchia, non solo in questo inizio di stagione, ma già dalla scorsa, aveva preso il peso dell’attacco gialloblù sulle spalle. Ha iniziato questa stagione in maniera strepitosa, con 5 gol in 7 presenze, grazie ai quali il Parma si ritrova in vetta alla classifica. Decisivo anche il gol di ieri sera nella sfida con il Bari, battuto 2-1.

Adrian Benedyczak nasce a Kamień Pomorskiil 24 novembre 2000. Cresciuto sul Mar Baltico in una cittadina da 15mila abitanti, Adrian ha il calcio in famiglia visto che il padre Ireneusz ha giocato da portiere più di 600 partite. Cresce nel settore giovanile del Pogoń Stettino il quale lo inserisce nel gruppo della squadra riserve ovvero il Pogoń Stettino II, fa il suo esordio con la prima squadra nella massima serie polacca l’8 maggio 2018 nella partita persa per 2-0 in trasferta contro lo Śląsk Breslavia. Il 2 settembre 2019 passa in prestito al Chrobry Głogów dove colleziona 19 presenze segnando 5 reti complessive in 1 liga. Nell’estate 2020 fa ritorno al Pogon Stettino, dove disputa 25 presenze segnando 3 reti, chiudendo la stagione in campionato con il club in terza posizione, dietro solamente a Legia Varsavia e Raków Częstochowa, tuttavia tale risultato diventa il miglior piazzamento in patria della società di Stettino, dopo il secondo posto della stagione 1986-1987, guadagnandosi tra l’altro la qualificazione alla UEFA Europa Conference League.

Il 27 giugno 2021 viene acquistato dal Parma che comunica di aver pagato il cartellino di 2 milioni di euro del giocatore, firmando un contratto quadriennale a partire dal 1º luglio. Il 22 settembre successivo, sigla la sua prima rete con la maglia gialloblù, nella partita persa per 3-1 in trasferta contro la Ternana.

Discreta la prima annata in B con i gialloblù, con 6 gol in 31 presenze, anche se il Parma fallisce l’obiettivo playoff, Parma che aveva ambizioni di promozione in A, dopo la retrocessione. La stagione 2022-23, migliora il suo rendimento, con 35 presenze e 9 gol, con il Parma che arriva alla fase finale dei playoff, perdendo in semifinale con il Cagliari, poi promosso in A. La stagione appena cominciata sembra quella giusta per il Parma e per Benedyczak, sia per quanto cencerne la promozione in A che per il salto di qualità definitivo del bomber polacco, considerato, per ovvi motivi, già l’erede di Lewandowski anche in Nazionale. Come detto, già 5 gol in 7 presenze per il giocatore, che ha dimostrato una crescita considerevole, anno dopo anno, in Emilia.

Adrian Benedyczak è una punta centrale estremamente moderna. Nonostante i 190 centimetri di altezza, non è il classico attaccante di riferimento centrale, ma può anche attaccare la profondità grazie a una velocità non comune per un giocatore con le sue caratteristiche. In Polonia con la maglia del Pogon ha raggiunto i 35,15 km/h, la velocità più alta della stagione 2020-21, segno che grazie alle lunghe gambe in progressione può diventare devastante. Numeri che ha anche avvicinato a Parma, in B, trovando ovviamente meno spazi nelle difese avversari.

Adrian è ambidestro, sa calciare con tutti e due i piedi e considerata la sua altezza, può ancora crescere da un punto di vista muscolare per diventare ancora più punto di riferimento d’attacco, correndo però anche il rischio di diventare meno dinamico.

Con la nazionale Under-20 polacca ha preso parte al Campionato mondiale di calcio Under-20 2019. Vanta anche 11 presenze e ben 8 gol in Under 21, di cui è stato anche capitano. Il 31 agosto 2023 viene convocato per la prima volta in nazionale maggiore della Polonia, che potrebbe presto affidarsi al giovane bomber del Parma, che per ora si gode la sua crescita e benedice, anzi, Benedyczak i gol di Adrian per l’obiettivo serie A.

