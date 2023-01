Il Paris Saint-Germain cade in casa del Rennes: 1-0. Decide Traore

Il Paris Saint-Germain cade in casa del Rennes, decide la rete d Hamari Traore. Continua il tabù PSG al al “Roazhon Park”, dal 23 settembre 2018 e anche quest’oggi i parigini non sono riusciti a rompere l’imbattibilità dei padroni di casa. Adesso il Lens si trova a soli 3 punti dai campioni di Francia in carica.

Foto: Instagram Traoré