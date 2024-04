Il pari della Juve fa felice l’Inter: i nerazzurri sono ufficialmente qualificati alla Supercoppa

Comincia a prendere forma la prossima edizione della Supercoppa italiana, che si terrà, come successo quest’anno, sempre in Arabia Saudita, con il format a quattro squadre. Dopo il pareggio rimediato ieri dalla Juventus nel derby con il Torino, l’Inter, prima in classifica è ufficialmente il primo club qualificato alla prossima edizione del torneo, avendo ottenuto la certezza aritmetica di concludere questo campionato almeno al secondo posto. L’esito delle semifinali di Coppa Italia e la classifica definitiva della Serie A sanciranno le altre compagini qualificate.

Foto: sito Inter