Il pareggio col Cagliari toglie l’Inter dalla corsa al record di punti: i 102 della Juventus restano inavvicinabili

Con il 2-2 a San Siro contro il Cagliari, l’Inter vede interrotta la corsa verso uno dei record che può superare in stagione. Ovvero il record di punti in campionato, un primato assoluto che resterà ancora alla Juventus di Antonio Conte, 2013-14. In realtà questo era un primato comunque difficile da raggiungere, visto che l’Inter da gennaio avrebbe praticamente dovuto vincerle tutte, con il margine di due pareggi per superare la Juventus.

I nerazzurri avevano già giocato il bonus contro il napoli, quindi avrebbero dovuto vincerle tutte fino alla fine per arrivare a 103 punti e superare quindi la Juventus. Nulla da fare, il pareggio con il Cagliari vede i nerazzurri poter arrivare al massimo a 101 punti, quindi il record della Juve resta inavvicinabile.

L’Inter però riscrive un altro record, ovvero le 32 gare di fila a segno in campionato, superando il record che già gli apparteneva, scritto la scorsa domenica. Inter ancora in corsa per il record di clean-sheet in Serie A, bastano altre tre gare senza prendere gol per superarlo.

Foto: twitter Tottenham