Il paradosso Tolosa: in Europa solo se non ci andrà il Milan

La squadra francese si è conquistata un posto in Europa League la prossima stagione grazie al successo in Coppa di Francia per 5-1 ai danni del Nantes. La vittoria però potrebbe non bastare ai francesi per accedere alla competizione Europea perché il Tolosa come azionista di maggioranza ha RedBird, stessa proprietà del Milan. Secondo le regole della UEFA infatti, è vietato che una singola proprietà possa avere due squadre che partecipino a manifestazioni continentali.

Foto: Instagram Tolosa