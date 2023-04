Il paradosso Dest: mentre il Milan espugna Napoli, l’americano gioca un’amichevole con la Nazionale

Il calciatore americano Sergiño Dest è sempre più lontano dai radar rossoneri e un suo riscatto dal Barcellona sembra praticamente impossibile. A conferma di ciò c’è quello che è successo nelle giornate di martedì e mercoledì, dove mentre i rossoneri erano a Napoli per il ritorno del quarto di Champions League, il terzino era in ritiro con la sua Nazionale (dopo che la richiesta è stata accettata dal Milan) per l’amichevole di stanotte disputata contro il Messico finita per 1-1. L’americano ha giocato tutta la partita uscendo al 92′ quando oramai il match si avviava verso i titoli di coda. L’ultima apparizione invece in maglia rossonera per il terzino risale a fine gennaio, quando il Milan ha perso per 4-0 contro la Lazio.

Foto: Instagram Milan