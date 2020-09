Il papà di Petagna: “Non fa piacere leggere che mio figlio potrebbe già lasciare Napoli. Ma abbiamo avuto rassicurazioni””

Il papà di Andrea Petagna ha parlato ai colleghi di “Radio Marte” sulla possibilità di una partenza dell’ex attaccante della Spal già in questa finestra di calciomercato. Queste le sue parole: “Credo che Andrea abbia avuto delle rassicurazioni in merito. E’ scontato che non faccia piacere leggere che mio figlio potrebbe già lasciare Napoli – ha dichiarato -. Lui non mi ha detto nulla in proposito e anzi è carico per questa nuova avventura. Noi, ripeto, ormai siamo preparati a leggere sui giornali certe notizie, ma è chiaro che non faccia mai piacere”.

Foto: Instagram personale.