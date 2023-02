Il papà di Messi a Barcellona: “Non ho parlato con Laporta. Le condizioni per tornare non ci sono”

Jorge Messi, papà e agente di Lionel, ha parlato del futuro della Pulce dopo essere stato intercettato dai microfoni del quotidiano catalano Sport all’aeroporto El Prat mentre lasciava Barcellona: “Le condizioni per tornare non ci sono. Non credo che Leo giocherà ancora per il Barça. Non abbiamo parlato con Laporta e non c’è nessuna offerta”.

Foto: Instagram Messi