Il papà di Kvaratskhelia: “Ama Napoli. Valore di mercato? Lui non ha prezzo”

Dopo le parole dell’agente, anche il papà di Kvaratskhelia si è concesso ai microfoni di CN24 per parlare di suo figlio dopo l’exploit con la maglia del Napoli: “Lui ama stare a Napoli, gli piace molto l’ambiente della città e si sente benissimo. Fin dal primo giorno è stato colpito da tutto questo. Non parliamo di scudetto, perché so che i napoletani sono scaramantici. Se ha un valore di mercato? No, Khvicha non ha prezzo”.

Foto: Kvaratskhelia Instagram Napoli