Il papà di Di Maria spiega il futuro del figlio: “Spero possa chiudere la carriera al Rosario Central. Dopo i Mondiali lascerà la Nazionale”

Il padre di Angel Di Maria, che si occupa anche delle relazioni contrattuali del figlio, è intervenuto a La Red parlando del futuro del giocatore del PSG, anche con la Nazionale argentina.

Queste le sue parole: “Vorrei che giocasse ancora uno o due anni in Europa, per poi tornare in Argentina. Ha solo 34 anni, si prende molta cura di sé stesso. La sua idea è di chiudere la carriera al Rosario Central e spero che possa farlo, è una cosa che gli manca. Se n’è andato da qui molto giovane e non ha potuto apprezzare l’esperienza del calcio argentino. Nazionale? Credo che dopo i Mondiali possa dire addio. È una cosa che ha in mente, dipende da lui. Vorrei continuasse ma per quel che ha detto ha giocato la sua ultima partita in Argentina. Ci sarà il Qatar poi sarà finita, non giocherà più per l’Argentina”.

Foto: Twitter personale