Il palo ferma Nzola, Spezia e Verona non si fanno male: lo scontro salvezza finisce 0-0

Finisce in parità il match salvezza tra Spezia e Verona. Secondo pareggio di fila per Semplici, dopo quello rimediato contro l’Udinese al suo esordio sulla panchina del club ligure. La formazione di casa può recriminare per il palo colpito nella ripresa da Nzola, proteste nel finale invece per una caduta in area di rigore di Gyasi dopo un’uscita di Perilli, al suo esordio in Serie A dopo il forfait di Montipò, bravo poi a superarsi al 90esimo su un tiro di Amian. Il Verona, pericoloso nella ripresa con un tiro di Kallon respinto da Dragowski, resta terzultimo, a quota 13 punti e a tre lunghezze di distanza proprio dallo Spezia.

Foto: Instagram Spezia