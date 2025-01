Palo di Krstovic, traverse di Thorsby e Pinamonti: reti inviolate tra Lecce e Genoa all’intervallo

Si chiude in parità la prima frazione di gioco al Via del Mare tra Lecce e Genoa: 0-0. La prima grande occasione per sbloccare la gara arriva al 22′ con Nicola Krstovic che calcia dal limite dell’area, ma la sua conclusione si stampa sul palo. Nel finale si fanno vedere in avanti anche i ragazzi di Vieira con Vitinha che sfugge via a Gallo, mette nel mezzo e Thorsby, in spaccata, centra la traversa a pochi passi dalla porta, la respinta arriva nella zona di Pinamonti che si coordina e lascia andare un gran tiro che si stampa, di nuovo, sulla traversa.

Foto: Instagram Genoa